В Польше избили битами троих украинцев – одного госпитализировали с прокушенным языком и проломленным черепом

Возле Варшавы избили троих граждан Украины, у одного из них тяжелейшие травмы.

Об этом сообщает Польское радио.

Как отмечает издание, украинцев избили бейсбольными битами в селе Глоскув. Один из пострадавших попал в больницу. Известно, что украинцы Николай, Андрей и Руслан работают в Ассоциации водных компаний в Глоскуве. Коллега по работе охарактеризовал мужчин, как спокойных, вежливых и доброжелательных.

Сообщается, что в четверг, 3 мая, украинцы пошли в местный магазин за продуктами. На улице их зацепил незнакомый мужчина, с которым у них произошла словесная перепалка. По пути обратно домой дорогу украинцам перегородили двумя машинами, из которых вышло 6-7 человек. Нападающие вытащили из багажников бейсбольные биты.

Двоим украинцам удалось сбежать, третьего жестоко избили. В больницу его доставили с проломленным черепом, многочисленными кровоизлияниями и откушенным языком. На данный момент польские правоохранители разыскивают нападавших и пока что не раскрывают всех обстоятельств данного инцидента.

Напомним, что в Польше избили студентов из Украины, назвав их «бандеровцами».