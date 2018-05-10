В Николаеве за вымогательство взятки задержан офицер патрульной полиции

В четверг, 10 мая, в Николаеве сотрудники управления внутренней безопасности Нацполиции по Николаевской области при процессуальном руководстве облпрокуратуры задержали при получении взятки в размере 5 тысяч гривен старшего лейтенанта управления патрульной полиции области.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в прокуратуре Николаевской области.

По словам собеседника издания, патрульный требовал 5 тысяч гривен от жителя города Николаева за не привлечение к административной ответственности в рамках ст. 130 КУоАП («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции»). Факт вымогательства взятки был задокументирован и при передачи всей суммы офицер полиции был задержан на горячем. Задержание произошло на пересечении проспекта Центрального и улицы Лягина.

По данному факту прокуратурой области открыто уголовно производство по ст. 368 УКУ («Получение взятки»). Проводятся первоочередные следственные действия.

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Напомним, ранее в Николаеве задержали при получении взятки двоих офицеров управления патрульной полиции - лейтенанта Александра Чумаченко и старшего лейтенанта Дениса Фурзенко. Патрульные требовали и получили от таксиста 300 долларов и 800 гривен взятки – они угрожали водителю использовать свое служебное положение, чтобы ему не вернули «BMW» и документы на эту машину.