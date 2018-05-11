В Николаеве отпустили под условный срок юную пару, которая с пистолетом отобрала телефон студентки

Суд наказал условным сроком 19-летнего парня и 21-летнюю девушку, которые угрожая пистолетом, отобрали телефон у несовершеннолетней девушки.

Об этом свидетельствует приговор Корабельного районного суда Николаева.

Как известно, происшествие произошло 10 февраля около полуночи во дворе многоэтажного дома по проспекту Корабелов в Корабельном районе. 17-летняя студентка как раз возвращалась со встречи с подругой.

К ней подбежал сначала парень, приставил к щеке пистолет и грубо потребовал отдать телефон. В это же время к ним подошла подруга нападавшего, которой жертва отдала «iPhone». Также пара потребовала от студентки назвать пароль блокировки к телефону.

На следующий день разбойники продали телефон за тысячу гривен на Центральном рынке.

Сами обвиняемые свою вину признали и рассказали, что пистолет был игрушечным, а пойти на преступление решили внезапно.

В итоге суд учел их позитивную характеристику и, что решение о нападении было ситуативным, а не подготовленным заранее. Пару признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой») и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Одновременно судья Непша принял решение освободить подсудимых от отбывания основного наказания с испытательным сроком в 2,5 и 3 года. Также на них возложили ряд обязательств, в том числе, трудоустроится.

Напомним, в Николаеве двое выпивших парней избили и отобрали у прохожего телефон.