«Забрал паспорт и вымогал 10 тысяч»: В прокуратуре рассказали подробности задержания на взятке николаевского патрульного

Задержанный за взятку патрульный Задержанный в Николаеве лейтенант патрульной полиции отобрал у потерпевшего паспорт, чтобы мотивировать заплатить взятку в 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, лейтенанта патрульной полиции задержали после получения взятки в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Лягина днем 10 мая. При этом подозреваемый пытался сбежать от сотрудников управления внутренней безопасности, и им пришлось блокировать автомобилем транспорт подозреваемого.

Всего за непривлечение к админответственности за вождение транспорта в состоянии опьянения патрульный требовал от мужчины 10 тысяч гривен.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что сотрудник патрульной полиции забрал у потерпевшего паспорт гражданина Украины, пообещав отдать, когда тот заплатит деньги.

Сейчас следователи также проверяют причастность задержанного полицейского и к другим подобным эпизодам, поэтому граждан, подвергшихся противоправным действиям просят обращаться в орган досудебного расследования.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством»).Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее в Николаеве задержали при получении взятки двоих офицеров управления патрульной полиции - лейтенанта Александра Чумаченко и старшего лейтенанта Дениса Фурзенко. Патрульные требовали и получили от таксиста 300 долларов и 800 гривен взятки – они угрожали водителю использовать свое служебное положение, чтобы ему не вернули «BMW» и документы на эту машину.