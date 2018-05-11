В США пропал со склада костюм Железного человека, стоящий 320 тысяч долларов

Полиция Лос-Анджелеса расследует исчезновение костюма главного героя из фильма «Железный человек» 2008 года, пропавшего со склада в городе Пакойма, штат Калифорния.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на телеканал CBS.

Сотрудники склада последний раз видели реквизит в феврале 2018 года. Они считают, что костюм похитили в апреле, но о его пропаже стало известно лишь 8 мая, уточняет телеканал. Сообщается, что доспехи стоят 320 тысяч долларов.

По сюжету фильма костюм наделял главного героя изобретателя и миллиардера Тони Старка, которого сыграл актер Роберт Дауни-младший, сверхспособностями.

На съемки «Железного человека» режиссера Джона Фавро в 2008 году потратили 140 миллионов долларов. В 2009 году картину номинировали на премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и звук.

Напомним, что ранее в Пентагоне военные сняли пародию на трейлер к фильму «Звездные войны».