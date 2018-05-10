«Вынесла технику и деньги»: в Николаеве девушка обокрала 72-летнего «секс-туриста» из Швейцарии

В Николаеве в среду, 9 мая, девушка украла технику и деньги у пенсионера-иностранца, который пригласил ее в съемную квартиру.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Вечером 8 мая 72-летний гражданин Швейцарии в одном из ночных клубов познакомился с девушкой, после чего пригласил ее на съемную квартиру на улице Садовой. Уже утром следующего дня мужчина обнаружил, что девушки в квартире нет, а вместе с ней пропали два мобильных телефона, планшет, ноутбук, 2 тысячи 500 гривен и 10 долларов США.

После обнаружения пропажи мужчина обратился в полицию. На данный момент Заводский райотдел открыл уголовное производство по части 1 статьи 185 («Кража»). Также отмечается, что мужчина приехал в Николаев в марте текущего года с целью туризма.

Напомним, что ранее в Николаеве турок захотел поразвлечься с девушкой, и та украла у него 700 долларов, куртку и паспорта.