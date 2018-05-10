На Киевщине на взятке задержали местного депутата на взятке в 16,5 тысяч долларов за незаконный отвод земли

Прокуратура и полиция задержали депутата Богуславского райсовета Киевской области по подозрению в вымогательстве 16,5 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Чиновник был задержан при получении части неправомерной выгоды в сумме 7 тыс. долларов. Задержанный депутат является советником председателя Богуславского райсовета по вопросам социально-экономического, культурного развития, осуществления экономических реформ, а также является председателем комиссии по вопросам регламента, депутатской этики, обеспечения деятельности депутатов, законности и правопорядка, взаимодействия с правоохранительными органами и борьбы с коррупцией.

Задержанный требовал у предпринимателя 16,5 тыс. долларов за предоставление в аренду земельного участка площадью 30 га. Указанные земли являются коммунальной собственностью сельской общины, но подозреваемый намеревался передать их в аренду на 49 лет с правом последующего выкупа.

В обход законной процедуры отвода земли в аренду депутат повлиял на сельского голову для созыва внеочередной сессии, чтобы как можно быстрее решить вопрос о предоставлении в аренду участка.

Сессия должна была состояться в конце мая, а состоялась 10 мая, и депутаты проголосовали за предоставление разрешения на отвод 30 га земли в аренду.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о вручении подозрения задержанному депутату по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (лишение свободы до 8 лет с конфискацией имущества).

Напомним, В Николаеве на взятке в $2 тысячи задержали начальника управления ОГА, который ранее прошел «мусорную люстрацию». Позже Суд наказал пойманного на взятке в 2 тысячи долларов чиновника Николаевской ОГА штрафом в 25,5 тысяч гривен.