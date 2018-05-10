Жителя Николаевщины несколько раз ударили лопатой по голове и ограбили

В Первомайском районе разыскивают Януша Чантового, который подозревается в разбойном нападении на местного жителя.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

10 мая около 5:40 в дежурную часть полиции обратился 47-летний мужчина и сообщил, что его ограбили. К нему ночью пришел знакомый Януш, который ударил его несколько раз лопатой по голове и, воспользовавшись беспомощным состоянием, похитил мобильный телефон, мопед и скрылся.

Сейчас начато уголовное производство по части 3 статьи 187 («Разбой») и части 3 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый является уроженцем поселка Верховцево Верхнеднепровского района Днепропетровской области, он может передвигаться на угнанном мопеде марки «Kanuni» черного цвета.

Приметы: на вид около 25 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, короткие волосы темного цвета, лицо смуглое, небритое, карие глаза, большой прямой нос.

Граждан, которые владеют информацией о местонахождении Чантового, просят обратиться в Первомайский отдел полиции по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 068-314-2949, 102.

Напомним, что ранее в Николаеве грабитель похитил детскую коляску, но его задержали полицейские.