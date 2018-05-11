На Николаевщине арестовали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку

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В Николаевской области 8 мая суд арестовал на время следствия 30-летнего подозреваемого в нападении на 83-летнюю жительницу Еланца.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В январе подозреваемый, неоднократно судимый за корыстные преступления, в маске проник в дом женщины. Он избил ее битой и пытался отобрать деньги, но так и не нашел их.

Спустя почти четыре месяца его задержали, сейчас «получены неопровержимые доказательства его причастности к преступлению». Злоумышленнику вменяют разбой и незаконное ношение холодного оружия.

Вадим Богданов

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