На Николаевщине арестовали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку

В Николаевской области 8 мая суд арестовал на время следствия 30-летнего подозреваемого в нападении на 83-летнюю жительницу Еланца.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В январе подозреваемый, неоднократно судимый за корыстные преступления, в маске проник в дом женщины. Он избил ее битой и пытался отобрать деньги, но так и не нашел их.

Спустя почти четыре месяца его задержали, сейчас «получены неопровержимые доказательства его причастности к преступлению». Злоумышленнику вменяют разбой и незаконное ношение холодного оружия.