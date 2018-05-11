В поселке под Николаевом на дне Ингула нашли 10 туш рогатого скота

В реке Ингул возле поселка Воскресенское под Николаевом нашли около 10 туш рогатого скота.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат местного сельсовета Виктор Смирнов.

По его словам, туши обнаружил местный житель Владислав Ливандовский «между первым и вторым понтоном»

«Т.е какая-то тварь в наглую стояла и сбрасывала с моста туши животных! Не поверю, что никто не проезжал и не видел. Поэтому свидетелей прошу отозваться. Что волнует и пугает: если выбросили эти тушки, значит с ними что-то не так?! А если это заболевания опасные для людей?» - сообщил Смирнов.

В комментариях под его постом глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко сообщила, что на место происшествия должны были выехать полиция и экологическая инспекция.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Николаевщины похищал у односельчан коров и забивал их на мясо.