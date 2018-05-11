В Нацгвардии заявили, что ни один из задержанных за стрельбу на николаевском автовокзале не проходит службу в ведомстве

Задержанные, которые устроили стрельбу на николаевском автовокзале, не являются сотрудниками Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Как известно, в четверг, 10 мая, в Николаеве задержали двоих военных. Один из них начал стрелять на территории автовокзала. При осмотре у него обнаружили пистолет, у второго задержанного – нож. Сообщалось, что стрелявший проходил службу в спецподразделении Нацгвардии в Харькове. При этом другой якобы недавно уволился с воинской службы.

«Официально сообщаем, что ни один из задержанных Национальной полицией граждан на автовокзале Николаева не проходит службу в одной из воинских частей Национальной гвардии Украины», – отметили в ведомстве.

Напомним, что в Одессе бойцы Нацгвардии на служебном авто устроили ДТП.