В Киеве водитель избил битой полицейского, который сделал ему замечание

На проспекте Степана Бандеры в Киеве водитель «Volkswagen» из-за замечания избил битой полицейского полка особого назначения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба полиции Киева.

Неподалеку автозаправки на улице Богатырской водитель иномарки нарушит правила дорожного движения, чем создаи аварийную ситуацию. Когда полицейский сделал замечание правонарушителю, тот с двумя пассажирами агрессивно отреагировали на критику.

- Злоумышленник догнал полицейского, который находился за рулем на проспекте Степана Бандеры и перекрыл ему дальнейшее движение. Когда милиционер вышел из автомобиля, трое мужчин начали кричать на него, используя нецензурную брань. В разгар конфликта водитель «Volkswagen» вытащил из салона автомобиля бейсбольную биту и ударил работника полиции по голове, — сообщил начальник следственного отдела Оболонского управления полиции Алексей Журавель.

Врачи госпитализировали 26-летнего полицейского с открытой черепно-мозговой травмой головы, а на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.

Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители оперативно установили номера авто подозреваемого и отследили движение машины. Вскоре нарушителя задержали на улице Вацлава Гавела в Соломенском районе.

- Нападавшим оказался 18-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Свои действия он отказался объяснять на основании статьи 63 Конституции Украины. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, — сообщил Журавель.

Биту изъяли на месте преступления. Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве на полицейского напал водитель «Газели» и двое его пассажиров.