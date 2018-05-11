На Николаевщине ночью сгорели два автомобиля – «BMW» могли поджечь

В Николаевской области ночью с 10 на 11 мая горели автомобили «ВАЗ» и «BMW».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В Новой Одессе пожарные ликвидировали возгорание «BMW-520» на улице Ипатенко. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля. В ГСЧС пока устанавливают причину возгорания.

В то же время, собеседник «Преступности.НЕТ» в полиции сообщил о возможном поджоге «BMW» – в этом автомобиле на момент пожара не было аккумулятора, который мог бы спровоцировать замыкание электропроводки.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области сообщили «Преступности.НЕТ» также сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины.

А до этого 10 мая в 20:38 спасателям сообщили о пожаре автомобиля «ВАЗ-2103», припаркованного рядом с частным домовладением на улице Набережной села Сергеевка Братского района.

По прибытию пожарные 10 Государственной части выяснили, что в результате короткого замыкания электропроводки огонь охватил автомобиль на площади три квадратных метра. В 20:55 пожар локализовали и в 21:00 – ликвидировали.

Напомним, в районе стадиона «Юность» произошел пожар автомобиля «Toyota Camry».