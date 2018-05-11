В Николаеве полиция задержала варщика амфетамина и нашла расфасованные наркотики

В Николаеве полиция задержала мужчину, у которого в квартире нашли расфасованные наркотики, ингридиенты и оборудование для приготовления амфетамина, а также деньги от продажи вещества.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

После получения сообщения о том, что 49-летний житель Заводского района хранит дома наркотики, полицейские открыли уголовное приозводство и провели у мужчины обыск.

В ходе следственных мероприятий полиция изъяла вещество растительного происхождения в измельченном состоянии, полиэтиленовые сейф-пакетики с порошкообразным веществом белого цвета, электронные весы, прекурсоры и оборудование для изготовления наркотиков.

По словам хозяина, который уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за аналогичные преступления, порошкообразным веществом является амфетамин.

Изъятое направлено на проведение соответствующего исследования в экспертно-криминалистический центр МВД Украины в Николаевской области.

Продолжается досудебное следствие, в рамках внесенного в Единый реестр досудебных расследований, уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас также решается вопрос об объявлении мужчине подозрения, избрание меры пресечения и предоставления дополнительной квалификации события.

Напомним, сотрудники полиции и СБУ задержали двух подозреваемых в изготовлении и продаже амфетамина в Херсоне и Николаеве – полицейские провели обыски в этих двух городах.