Киевский суд приговорил к двум годам условно сына нардепа, который пытался ограбить магазин

Оболонский райсуд Киева приговорил несовершеннолетних грабителей магазина «Праздничный» - школьников Владислава Чобана и Богдана Попова (сына народного депутата Игоря Попова) к условному сроку наказания.

Соответствующее решение вынесла 10 мая коллегия судей во главе с председательствующим Владиславом Девятко, рассказала «Стране» пресс-секретарь учреждения Инна Свинаренко.

По ее словам, данный вердикт был вынесен с учетом искреннего раскаяния обвиняемых и их юного возраста. Кроме того, именно на таком наказании злоумышленников настаивали представители гособвинения по делу.

В суде уточнили - потерпевшие в истории с ограблением продуктового магазина на Оболони также не заявили возражений и претензий установленному наказанию.

- С учетом всех этих фактов суд пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком в два года, - резюмировала Инна Свинаренко.

Как известно, 26 ноября 2017 года была совершена попытка вооруженного нападения на продуктовый магазин в Киеве, обоих нападавших задержали. Одним из них оказался 14-летний Богдан Попов, сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова. Сам Попов заявил, что его сын "попал в плохую компанию". Позже Оболонский районный суд Киева отказался поместить Богдана Попова под стражу и отпустил его под домашний арест. На данный момент дело находится в суде.