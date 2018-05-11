На Николаевщине полицесйкие задержали мужчину, который в драке нанес своему тестю смертельный удар ножом в область сердца

В четверг, 10 мая полицейские Березанского отделения Очаковского отдела полиции задержали мужчину, который убил своего тестя.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции николаевской области.

Так, информация об инциденте в отедление полиции поступила от участкового инспектора села Рыбаковка. На место происшествия выехали руководство и следственно-оперативная группа подразделения.

На месте сотрудники полиции выяснили, что между зятем и тещей возник конфликт, в который вмешался тесть. После чего уже между мужчинами началась драка, в ходе которой 40-летний мужчина ударил ножом в сердце своего 54-летнего тестя, от чего последний скончался на месте происшествия.

Злоумышленника полицейские задержали, в отношении него следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что в Николаеве в среду, 9 мая, женщина во время ссоры нанесла мужу смертельный удар ножом.