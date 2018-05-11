На Черкасчине неизвестный кинул «коктейль Молотова» в зал игровых автоматов, есть погибший и пострадавшие

В пятницу, 11 мая, в городе Золотоноша Черкасской области неизвестные бросили «коктейль Молотова» в зал игровых автоматов.

Об этом пишет «Златокрай онлайн».

Возгорание перешло на расположенные рядом помещения: музыкальную школу и два магазина. Один человек находится в реанимации, имеет 90% ожогов, другой - в травматологии с 40%.

По информации представителя ГСЧС в Черкасской области Константина Проценко, во время возгорания в помещении находились четыре человека: двое посетителей, администратор и охранник. Огонь быстро распространился по отделке помещения и перекрыл выход посетителям. Спасаясь от пожара, люди разбили окно на улицу, что только ускорило распространение огня. В результате пожара один из посетителей заведения погиб на месте, еще один получил тяжелые ожоги и сейчас находится в реанимации, также в больнице находится охранник, который получил меньшие ожоги. Администратор, получившая легкие ожоги, от госпитализации отказалась, с ней работают психологи управления ГСЧС.

Игровой зал выгорел полностью, музыкальная школа, которая находилась на втором этаже здания, осталась без сцены, двух классов и 400 квадратных метров крыши. Соседние магазине полностью залиты водой, пострадал киоск с цветами напротив.

Очевидцы рассказывают, что возгорание началось около четырех утра. Неизвестный, одетый в темную одежду и кепку, бросил так называемый «коктейль Молотова» в витрину. Заведение мгновенно загорелось. Есть информация, что работники начали тушить огонь собственными силами, из-за чего потеряли драгоценные минуты для собственного спасения. Когда поняли, что сами не справятся, вызвали спасателей.

- Сейчас проводится эвакуация материальных ценностей. Была большая площадь горения: огонь тушили три автомобиля службы ГСЧС, по повышенному номеру вызова привлекался аварийно-спасательный отряд специального назначения из Черкасс - 8-тонный «КамАЗ». Работали с двух-трех направлений, до сих пор тушим остатки, - прокомментировал ситуацию сотрудник ГСЧС Вадим Капля.

Напомним, на Харьковщине мужчина кинул «коктейль Молотова» в беседку с детьми, есть пострадавшая.