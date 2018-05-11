Три брата украли элемент с электроопоры и нанесли ущерб «Николавеоблэнерго» в 70 тысяч гривен

В среду, 9 мая трое братьев украв фрагмент металлоконструкций с электроопоры нанесли ПАО «Николаевоблэнерго» ущерб в 70 тысяч гривен.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Информация об инциденте к правоохранителям поступила в 16:00 от охранника Николаевского речного порта, который находился рядом с местом происшествия.

Сообщается, что во время планового обхода своей территории, он увидел на неохраняемой ним другой территории, на прибрежной зоне, трех неизвестных мужчин рядом с установленной металлической конструкцией. При этом, они проигнорировали вопрос охранника касательно оснований и сев в припаркованный рядом «ВАЗ» уехали с места преступления.

По словам охранника, в этот момент он увидел отсутствие на металлоконструкции фрагментов и немедленно позвонил по спецлинии «102».

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая в ходе осмотра выяснила, что злоумышленники демонтировали нижнюю часть «обвязки» высоковольтной опоры, причинив владельцу, которым является ОАО «Николаевоблэнерго», материальный ущерб на сумму 70 тысяч гривен.

Во время опроса охранника порта, он сообщил детальное описание злоумышленников и транспортного средства, на котором те передвигались. Благодаря своевременному обращению очевидца злоумышленников быстро нашли.

«Ворами оказались трое родных братьев 31, 32 и 35 лет. Мужчины, вступив в преступный сговор с охранником указанной территории, прибыли на место. С помощью газового оборудования срезали металлические уголки и конструкции с высоковольтной опоры, погрузили все в кузов транспортного средства и отвезли на металлолом, за что получили 7 тысяч 200 гривен», - говорится в сообщении.

Деньги сообщники разделили на четыре части, три из которых забрали себе, а четвертую, по договоренности, должны были привезти охраннику, но им помешали оперативники.

Следователями начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об уведомлении мужчинам о подозрении в преступлении и избрании меры пресечения. Похищенное имущество изъято и приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств. На автомобиль на котором передвигались воры наложен арест.

Напомним, что в Вознесенском районе Николаевщины полиция задержала двух подозреваемых в краже элементов конструкции электроопоры.