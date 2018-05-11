Дело экс-директора николаевского аэропорта, который пытался дать взятку губернатору Савченко, передали в Киев

Уголовное производство о попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко экс-руководителем КП «Николаевский международный аэропорт» Михаилом Галайко передано в Главное следственное управление Национальной полиции.

Об этом говорится в ответе прокуратуры Николаевской области на запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Как известно, Михаил Галайко подозревается в попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко. Ранее сообщалось, что вечером 29 декабря Галайко вместе со своим первым заместителем Максимом Карпиным приехали в здание Николаевской ОГА с целью дать взятку Савченко. Галайко оставил Карпина в приемной, а сам зашел в кабинет к председателю ОГА. При нем было 700 тысяч гривен, которые он предложил за продление с ним трудовых отношений. Кроме того, еще 300 тысяч было у Карпина. Общая же сумма взятки была предложена в размере 2,5 миллиона гривен.

В своем ответе на запрос, прокуратура ссылаясь на статью 222 Уголовно-процессуального Кодекса Украины не дает ответ на вопрос о том, какая мера пресечения на данный момент времени избрана для находящегося под следствием Михаила Галайко. Также прокуратура не предоставила информацию о том, какие следственные действия были проведены в рамках расследования этого уголовного производства.

«Вместе с тем сообщаю, что материалы запрашиваемого уголовного производства по соответствующему запросу передано 04.04.2018 в Генеральную прокуратуру Украины, которой дальнейшее расследование в уголовном производстве поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины», - говорится в ответе на запрос прокуратуре.

Напомним, что меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, равноценного общей сумме взятке, суд избрал Галайко 30 декабря прошлого года. Прокуратура настаивала на аресте с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

3 января Экс-руководитель КП «Николаевский международный аэропорт» вышел на свободу после уплаты залога в 2,5 миллиона гривен.

В середине февраля прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявлял, что в деле о попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко экс-руководителем КП «Николаевский международный аэропорт» Михаилом Галайко назначили аудиторскую проверку и ряд экспертиз.