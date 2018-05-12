В Николаеве троих ПТУшников осудили к пяти годам за разбойные нападения – школьнику же повезло выйти под условный срок

В Николаеве суд приговорил к пяти годам заключения троих учеников профессионально-технических училищ за разбойные нападения, а входящий в эту группу десятиклассник отделался двумя годами условно.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Ленинского райсуда Николаева.

Как известно, 27 августа 2017 года в районе перекрестка улиц 1-я Линия и Херсонское шоссе, четверо парней, 1999 и 2000 годов рождения, напали на 30-летнего мужчину. Они нанесли ему ряд ударов по туловищу средней степени тяжести и отобрали сумку с мобильным телефоном, документами и деньгами на общую сумму 5 тысяч 500 гривен.

Кроме того, 6 сентября ночью трое подозреваемых ограбили еще одного местного жителя на улице Строителей. Нападавшие причинили потерпевшему множественные удары в область головы, лица и туловища, и отобрали сумку с личными вещами на общую сумму 3 тысячи 142 гривны. После совершения этого грабежа парни были задержаны полицией.

В ходе судебного заседания все четыре обвиняемых признали свою вину в инкриминируемых преступлениях.

В итоге суд признал троих учеников ПТУ виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 186 («Грабеж») и частью 2 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины и назначил им итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Еще одного участника нападений, ученика 10 класса, суд признал виновным по одной статье – 186-й («Грабеж»). Ему также назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, но одновременно освободили от отбывания срока с испытательным сроком в два года.

Кроме того, в пользу одного потерпевшего суд взыскал с подсудимых 10 тысяч гривен морального ущерба, а второй получит 5 тысяч гривен.

Напомним, в Николаеве ПТУшник пырнул ножом 15-летнюю школьницу, которая вышла на большой перемене купить булочку.