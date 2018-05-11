В Виннице НАБУ задержало экс-руководителя госпредприятия, который полгода скрывался от следствия

В четверг, 10 мая, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали в Виннице бывшего и.о. главы правления частного акционерного общества "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" Александра Скорика, объявленного в розыск по подозрению в нанесении предприятию 8,8 млн гривен ущерба.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Следствие установило, что чиновник, злоупотребляя служебным положением, осенью 2016 года заключил с заранее определенной страховой компанией два договора добровольного страхования на 8,8 млн гривен. При этом предприятие ни разу не обратилось за получением страховых выплат при наступлении страховых случаев, которых, как выяснили детективы НАБУ, было не менее 50 в течение срока действия этих договоров.

28 ноября 2017 года экс-руководителю госпредприятия было сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Поскольку его местонахождение на тот момент было неизвестно, 1 декабря 2017 года он предприятия был объявлен в национальный розыск. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2016 года по материалам проверки хозяйственной деятельности предприятия Министерством инфраструктуры.

Отметим, Киев-Днепровское МППЖТ было создано в 1971 году для освобождения производителя от несвойственных ему функций по маневровой работе, погрузке-разгрузке вагонов и выполнению экспедиционных операций и обеспечивает перевозку грузов от 64 железнодорожных станций примыкания УЗ к фронтам выгрузки и погрузки.

Основной вид его деятельности - перевозка грузов ж/д транспортом между станциями примыкания и грузовладельцами, маневровая работа на подъездных путях и грузовых фронтах, операции по погрузке и выгрузке из вагонов, содержание и ремонт подъездных путей и подвижного состава.

Киев-Днепровское МППЖТ обслуживает свыше 1000 предприятий, в том числе тепловые и атомные электростанции, предприятия нефтеперерабатывающей и химической промышленности, цементные заводы, заводы по изготовлению железобетонных изделий, домостроительные комбинаты, гранитные карьеры, комбинаты хлебопродуктов, элеваторы, сахарные заводы.

100% акций ЧАО принадлежат государству в лице Мининфраструктуры.

Предприятие на своем сайте утверждает, что занимает второе место после УЗ в сегменте рынка промышленных грузов с долей в 10%.

Напомним, ранее НАБУ провело обыски у чиновников Одесской мэрии и депутатов горсовета.