В Николаеве пограничники не пропустили четырех иностранцев с проблемными паспортами, а одному запретили въезд в Украину на три года

В четверг, 10 мая во время оформления двух иностранных суден пограничники отдела «Николаев» обнаружили пять иностранных граждан, которые пытались попасть на территорию Украины с проблемными паспортами, а один из них незаконно посещал территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда, начальник пресс-службы Иван Шевцов.

Так, в одном из морских портов, пограничники обнаружили трех граждан Египта, с частично поддельными паспортами моряков. Иностранцы собственноручно подчистили установочные данные на информационной странице паспортов.

Также пограничники обнаружили гражданина Сирии, который пытался попасть на территорию Украины по паспорту, срок действия которого истек.

А при оформлении другого иностранного судна пограничники обнаружили гражданина Турции, который нарушил порядок пребывания на территорию АР Крым. Как выяснилось, в 2016 году иностранец незаконно заходил на территорию оккупированного Крыма через временно закрытый пункт пропуска «Керчь».

В итоге, вышеуказанных граждан пограничники не пропустили, а гражданину Турции запретили въезд на территорию Украины в ближайшие три года.

Напомним, что в субботу, 17 февраля, пограничники Херсонского отряда в одном из портов Николаева не пропустили сирийца, незаконно посещавшего Крым.