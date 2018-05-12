Из трансфера «динамовца» Ярмоленко украли 150 тысяч евро, – полиция

Полиция расследует хищение 150 тысяч евро из суммы трансфера футболиста Андрея Ярмоленко в немецкую «Боруссию».

Об этом сообщает НикСпорт со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.

Ранее сообщалось, что в августе 2017 года футбольные клубы «Динамо Киев» и «Боруссия Дортмуд» заключили контракт относительно международного трансфера футболиста. Цена трансфера составила 25 миллионов евро.

Согласно регламенту ФИФА, 5% суммы контракта направляется на развитие спортивных школ, в которых воспитывался футболист.

Спортсмен был учеником, воспитанником и игроком специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по футболу «Юность» в городе Чернигове с 1997 по 2006 год, поэтому платеж солидарности, размер которого рассчитывается Федерацией Футбола Украины, должен был поступить в спортивную школу.

В то же время, по причинам, которые устанавливают сейчас следователи, часть платежа солидарности в сумме 150 000 евро на основании поддельных документов были перечислены одной из общественных организаций с созвучным названием, которая не имеет отношения к воспитанию футболиста.

В дальнейшем эта ОО часть этих средств перечислила на счета одного из субъектов хозяйствования.

По данному факту прокуратурой области по результатам изучения материалов о пересчете средств, при отсутствии факта их целевого использования, зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины («Мошенничество»).

На сегодня в уголовном производстве изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы, проводятся допросы. Следствие продолжается.