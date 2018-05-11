Апелляционный суд оправдал военного комиссара Львовщины за публикацию списка «уклонистов»

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Апелляционный суд Львовской области отменил постановление Лычаковского районного суда Львова о привлечении к ответственности военного комиссара Александра Тищенко за публикацию списков призывников, которые уклоняются от службы в армии.

Об этом Тищенко написал в своем Facebook.

«Сегодня закончилось 5-месячное отстаивание моих прав в украинском суде победой здравого смысла и защиты государственных интересов. В частности, решением апелляционного суда Львовской области отменено постановление Лычаковского районного суда о привлечении меня к административной ответственности за разглашение персональных данных призывников, как незаконное. Таким образом подтверждено мою правоту выполнения служебных обязанностей по мероприятиям для осуществления призыва на срочную военную службу осенью 2017 года», – написал военный комиссар Львовщины.

Напомним, Львовский областной военный комиссариат в ноябре 2017 года опубликовал в Facebook списки из 15 тыс. жителей региона, которые, по данным военкомата, уклоняются от призыва на военную службу. После резонанса среди пользователей соцсети, военкомат удалил свою страницу.

Роман Свиридов

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