В Одесской области сожгли два дома, принадлежащих депутату облсовета, – СМИ

Фото: "Думская" Депутат Одесского облсовета от «Батькивщины» Руслан Табунщик, бывший замначальника милицейского управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, лишился сразу двух домов.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечает издание, полторы недели назад коттеджи, один из которых находится в Нерубайском (поселок НАТИ), второй в Любашевке, подожгли неизвестные. Пожарные ликвидировали возгорания, но к тому времени от домов мало что осталось.

Также сообщается, что оба здания записаны не на депутата: в декларации он указал только квартиры. Любашевский дом, по непроверенным данным, принадлежит матери экс-милиционера.

«Скорее всего, случившееся как-то связано с делами Табунщика на таможне. Он занимается импортом и вполне мог перейти кому-то дорогу», – говорит собеседник издания.

Кроме того, Руслан Табунщик был и является фигурантом целого ряда уголовных производств, связанных как с его прошлой работой в милиции, так и с нынешней деятельностью. В частности, его подозревали в вымогательстве денег у нелегалов из Вьетнама, контрабанде, фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. Однако на данный момент ни одного из открытых в отношении депутата уголовных производств не закончилось обвинительным приговором.

В облсовете Табунщик возглавляет постоянную комиссию по вопросам правовой политики, обеспечения законности и правопорядка, борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Напомним, что в Ровно неизвестные сожгли «Mercedes» и подожгли особняк депутату горсовета.