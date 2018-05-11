В Николаеве со стрельбой задержали грабителей – полицейский получил травму

В пятницу, 11 мая, в ходе проведения оперативных мероприятий на территории Заводского района Николаева один из сотрудников Нацполиции получил телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Сотрудники Ингульского райотдела полиции заметили мужчину, который на данный момент имеет статус подсудимого. Ранее ему за совершение преступления суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом, который был за него внесен. В группе еще двоих мужчин (все трое - грузины) и одной женщины мужчины «рыскали» по подъездам многоэтажных жилых домов, и в одном из них задержались на длительное время. На выходе из дома они разделились - двое пошли на остановку общественного транспорта, третий с женщиной пошли пешком.

Сотрудники полиции вызвали подкрепление и направились к мужчине с женщиной. По требованию полицейских, во время поверхностного осмотра у граждан Грузии были обнаружены украденные денежные средства, флаконы с туалетной водой, и некоторые вещи. Также выяснилось, что недавно похищенный ноутбук женщина уже отнесла к своей родственнице.

Подкрепление полиции задержало двоих мужчин, в результате чего один из них нанес полицейскому удар в грудь и начал убегать. После оказания сопротивления сотрудник полиции применил оружие и остановил злоумышленника выстрелом в ногу. У мужчин также при себе были вещи с мест совершения квартирных краж.

На данный момент все четверо доставлены в Заводский отдел полиции. Сотруднику полиции и одному из злоумышленников оказали медицинскую помощь.

За нападение на полицейского начато уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений»), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Также открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 («Кража»).

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в августе 2017 года в Николаеве оперативники уголовного розыска задержали троих граждан Грузии, которые совершили ряд квартирных краж. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом, который впоследствии был внесен.