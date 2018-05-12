Николаевская прокуратура отказалась вручать подозрение двум ворам из Грузии – их пришлось отпустить

Прокуратура Николаевской области отказалась объявить о подозрении двоим гражданам Грузии, которые были задержаны полицией за совершение квартирных краж и полиции пришлось их отпустить. При этом один из задержанных нанес телесные повреждения полицейскому.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал собеседник в Заводском районном отделе полиции.

Как известно, в пятницу, 11 мая, во время задержания оперативниками граждан Грузии пострадал один сотрудник полиции, которого ударили в грудь.

По словам собеседника, только одному из задержанных граждан Грузии Ч. объявили о подозрении, в результате чего его задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Остальным двоим гражданам Грузии прокуратура Николаевской области якобы отказалась сообщать о подозрении, ссылаясь на то, что полицейские задержали их не в момент совершения преступления, а во время погони за ними.

В итоге оперативники уголовного розыска были вынуждены отпустить задержанных из Заводского райотдела, в том числе и того, который ударил сотрудника полиции при попытке сбежать, и впоследствии был ранен из травматического оружия.

Также собеседник отметил, что граждане другой страны не имели при себе документов, которые подтверждают законность пребывания на территории Украины.

Напомним, что в 2017 году Николаевская местная прокуратура № 1 спустя неделю так официально и не вручила подозрение в совершении преступления руководству Центра подготовки моряков, которые 28 марта были задержаны за систематическое получение взяток.