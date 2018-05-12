«Нашел в заброшенном доме»: На Николаевщине полиция изъяла у мужчины автомат с глушителем и пистолет

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 32 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(19)   

В Веселиновском районе полицейские изъяли у местного жителя автомат с глушителем и прибором ночного видения, а также пистолет.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские после получения информации, что 46-летний мужчина хранит дома оружие, направились к немее провести санкционированный судом обыск.

В автомобиле мужчины полицейские нашли пистолет Макарова и четыре патрона к нему. А при осмотре домовладения сотрудники полиции обнаружили автомат Калашникова с глушителем, 19 патронов к нему и устройство ночного слежения.

По словам хозяина, оружие он нашел, когда разбирал заброшенный дом на окраине поселка.

Сейчас оружие полицейские изъяли и направили на проведение экспертизы в НИЭКЦ МВД Украины, после результатов которой будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе владельца.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет заключения.

Напомним, николаевец нашел на свалке два обреза ружья и почти 300 патронов.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность