«Нашел в заброшенном доме»: На Николаевщине полиция изъяла у мужчины автомат с глушителем и пистолет

В Веселиновском районе полицейские изъяли у местного жителя автомат с глушителем и прибором ночного видения, а также пистолет.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские после получения информации, что 46-летний мужчина хранит дома оружие, направились к немее провести санкционированный судом обыск.

В автомобиле мужчины полицейские нашли пистолет Макарова и четыре патрона к нему. А при осмотре домовладения сотрудники полиции обнаружили автомат Калашникова с глушителем, 19 патронов к нему и устройство ночного слежения.

По словам хозяина, оружие он нашел, когда разбирал заброшенный дом на окраине поселка.

Сейчас оружие полицейские изъяли и направили на проведение экспертизы в НИЭКЦ МВД Украины, после результатов которой будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе владельца.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет заключения.

Напомним, николаевец нашел на свалке два обреза ружья и почти 300 патронов.