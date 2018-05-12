Пограничники задержали мужчину, который пытался провезти лекарства на неподконтрольную территорию Донбасса, примотав их к телу

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На контрольном пункте въезда – выезда «Новотроицкое» пограничники Донецкого отряда совместно с представителем ГФС Украины уличили мужчину в попытке скрыто перевезти медпрепараты на неподконтрольную территорию Донбасса.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Под одеждой гражданина Украины нашли почти 285 упаковок различных лекарственных средств. Они были примотаны к телу мужчины. Их стоимость составляет около 25 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

Как пояснил мужчина, на подконтрольной российским наемникам территории он хотел подзаработать, продав лекарства. Ведь в так называемой «ДНР» на медпрепараты значительный дефицит, они намного дороже и лекарственное рынок монополизирован боевиками.

Напомним, ранее в Киеве СБУ задержала бизнесмена, который обеспечивал медикаментами боевиков «ДНР».

Анатолий Чубаченко

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