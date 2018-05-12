В Тбилиси спецоперация по борьбе с наркоторговлей спровоцировала массовые беспорядки

Силовики провели масштабную спецоперацию в двух наиболее популярных ночных клубах Тбилиси, в результате чего задержаны восемь обвиняемых в торговле наркотиками.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«Министерство внутренних дел Грузии в течение трех месяцев вело интенсивные оперативно-поисковые и следственные мероприятия в расположенных в Тбилиси клубах Басcиани и Галери с целью выявления фактов реализации наркотических средств. В данных клубах 12 мая 2018 года на основе судебного решения были проведены соответствующие следственные мероприятия. Задержаны восемь реализаторов наркотиков», - говорится в заявлении.

По информации «Грузия Online», спецоперации в ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery начались после полуночи. По словам посетителей, сотрудники МВД действовали очень жестко: заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны, требуя при этом покинуть помещения.

Чтобы опротестовать действия МВД у обоих клубов — на проспектах Церетели и Руставели, собрались сотни людей. Время от времени ситуация обострялась. Между участниками стихийной акции и полицией происходили стычки. Несколько человек были задержаны в административном порядке за неподчинение и сопротивление сотрудникам МВД. Среди задержанных оказался один из основателей клуба Bassiani Звиад Гелбахиани. Патрульная полиция не смогла вывезти его с территории и доставить в отделение, поскольку сотни человек препятствовали этому.

К клубу Bassiani некоторое время назад были стянуты дополнительные наряды полиции, которые пытаются помешать участникам акции перекрыть автомобильную дорогу.

Владельцы и посетители обоих клубов заявляют, что власти Грузии допустили «фатальную ошибку», проведя спецоперацию. Они уже сообщили, что ответом на сегодняшние события станут многотысячные акции протеста.

В настоящее время Bassiani и Cafe Gallery оцеплены по периметру. Внутри заведений продолжаются следственные мероприятия. На месте мобилизованы бригады скорой медицинской помощи.