Николаевцев зовут на благотворительный джазовый концерт – вырученные деньги пойдут на лечение двух девочек

В воскресенье, 13 мая, в 18:00 в Николаевском областном дворце культуры любимцы публики джаз-бэнд Владимира Алексеева «Performance Big Band» устроят благотворительный концерт «Музыка ради жизни!» для материальной помощи двух больным девочкам.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Так, средства, собранные благодаря продаже билетов и продажи спонсорских мест, пойдут на обследование Тягнибединой Яны в медицинской клинике Израиля и лечение Симагиной Дарьи в медицинской клинике Австрии.

Уже год 14-летняя Яна страдает ювенильным идиопатическим дерматомиозитом. Она не выходит из квартиры и старается не смотреть на себя в зеркало, ведь всего за несколько месяцев девочка поправилась на 20 килограммов, а ее мышцы настолько ослабли, что она не в состоянии самостоятельно ходить. Проблемы со здоровьем начались два года назад, когда она внезапно упала на пол во время школьной перемены. Что касается Даши, то 16-летняя девочка больна фиброламеллярной карциномой. Медики поставили диагноз - рак печени, а это означает, что врачи ориентируются на показатель пятилетней выживаемости. Ей требуется финансовая помощь для проведения срочной операции за границей.

Билеты на концерт, которые могут стать потенциальной путевкой для юных николаевчанок в новую жизнь, можно купить по ссылке.