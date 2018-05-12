На Николаевщине суд отправил в тюрьму группировку по краже скота у селян

Суд наказал тюремными сроками от трех до пяти лет троих членов группировки, которая совершила около 20 краж скота на территории нескольких районов Николаевской области.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суд Николаевской области.

Как известно, злоумышленников, которые ночью проникали в помещения граждан, забирали домашнюю живность и продавали ее предпринимателям, задержали в феврале 2017 года. Подозреваемыми возрастом 40, 46 и 51 год оказались уроженец другого государства и семейная пара. Воров задержали на территории Доманевского района, куда они успели добраться из Веселиновского района вместе с похищенными конем и коровой. Воры успели убить животных и разделать туши.

Согласно приговору, в суде было доказано 18 эпизодов краж скота. Обвиняемые оперативно забивали краденных животных и продавали в Николаеве или в Доманевском районе. Общая сумма причиненных убытков насчитывает десятки тысяч гривен.

Стоит отметить, что изначально троих участников обвиняли по части 5 статьи 185, то есть кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. При этом, суд пришел к выводу, что стороной обвинения не было добыто и предоставлено доказательств, достоверно подтверждающих тот факт, что обвиняемые совершили вышеуказанные преступления в составе организованной группы в связи с чем, суд считает необходимым по обвинению исключить такой квалифицирующий признак как, совершение преступлений организованной группой лиц.

В итоге суд признал обвиняемых виновными в совершении преступлений предусмотренной частью 2 и 3 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины и приговорил к трем, четырем и пяти годам лишения свободы соответственно.

Кроме того, суд постановил, что подсудимые должны выплатить потерпевшим материальный и моральный ущерб.

Напомним, на Николаевщине двое мужчин похищали у односельчан коров и перепродавали их.