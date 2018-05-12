В Николаеве объявили план «Перехват» из-за похищенного человека – оказалось, что «жертва» уехала со знакомыми добровольно

В Николаеве полиции поступило сообщение о похищении человека, и полиция объявила план «Перехват», но оказалось, что «похищенный» уехал со знакомыми добровольно.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Днем в полицию позвонил гражданин, который сообщил о похищении человека на улице Лазурная в микрорайоне Намыв. По словам очевидца, несколько человек грубо затолкали в салон автомобиля мужчину и уехали в неизвестном направлении.

В полиции объявили план «Перехват» и начали поиски описанного очевидцем автомобиля и похищенного человека.

Через некоторое время сотрудники полиции остановили указанный в ориентировке автомобиль. В салоне находилось несколько человек – все начали отрицать факт похищения и сама «жертва» также сказала, что находится с данными лицами и в автомобиле добровольно.

На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции для выяснения обстоятельств.

Напомним, как ранее в соцсетях распространили информацию о попытке похищения ученицы николаевской школы, но в полиции опровергли это.