На Николаевщине полиция составила админпротокол на мужчину, которого сфотографировали за выбросом мусора в посадке

Первомайские участковые, благодаря фото неравнодушного гражданина, установили и привлекли к административной ответственности мужчину, который выбросил мусор на поляне.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Так, 6 мая на одном из местных интернет-сайтов опубликовали информация о том, что один из местных жителей стал случайным очевидцем, как около 10 утра 5 мая неизвестный мужчина выбросил мусор из прицепа своего легкового автомобиля прямо на поляне, расположенной в живописной местности, неподалеку села Грушевка Первомайского района.

Очевидец происшествия спешил из-за нехватки времени, но успел сфотографировать правонарушителя и сообщить ему, что обнародует информацию о загрязнении. Но будущего «героя фотографии» это не остановило.

Участковые офицеры Первомайского отдела полиции нашли мужчину, причастного к совершению указанного правонарушения. Им оказался 24-летний местный житель, который, как выяснилось, положительно характеризуется соседями, является хорошим сыном, мужем и отцом.

«Пообщавшись с мужчиной, последний рассказал участковым, что когда прочитал новость о себе, он, так сказать, увидел свой поступок со стороны - глазами сторонних читателей. Не желая быть плохим примером для своих детей, мужчина поехал и убрал поляну от мусора, который там тоже кто-то выбросил еще до него», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов»). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде наложения штрафа на граждан в размере от 340 до 1360 гривен. Решение по делу будет принимать административная комиссия.

Капитан полиции Андрей Балема отметил, что оставляет надежду тот факт, что человек самостоятельно осознал возможные последствия своих противоправных действий к окружающей среде и, решив все исправить, убрал мусор еще до того, как к нему приехали полицейские. Но пусть составленный на него протокол будет всегда напоминать, как никогда не нужно делать.

В полиции призывают граждан соблюдать нормы действующего законодательства по охране окружающей среды и правил благоустройства, и предупреждают, что нарушение закона влечет за собой административную и уголовную ответственности.