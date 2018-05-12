На Николаевщине полиция изъяла у участника АТО две гранаты и патроны

В Первомайском районе полиция изъяла у местного жителя, который ранее проходил службу в зоне проведения АТО, две гранаты и патроны.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Для проверки полученной от СБУ информации, что 23-летний парень хранит боеприпасы, участковые офицеры приехали домой к правонарушителю. Полицейские разъяснили ему, что в соответствии с требованиями действующего законодательства за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами наступает уголовная ответственность, которая предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Узнав о вероятности быть заключенным, домовладелец признался правоохранителям в незаконном хранении боеприпасов. По словам молодого человека, он с 2014 по 2017 год по контракту проходил службу в рядах Вооруженных Сил Украины, и все время находился в зоне проведения антитеррористической операции.

Освободившись из ВСУ, он при возвращении домой решил на «всякий случай» привезти с собой несколько боеприпасов. В подтверждение своих слов мужчина добровольно выдал правоохранителям гранаты Ф-1 и РГД-5 и два запалы к ним, 36 патронов калибра 5,45 мм и 15 патронов калибра 7,62 мм.

Изъятые боеприпасы полицейские направили в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины для проведения исследования.

Следователи Первомайского отдела полиции ГУНП в Николаевской области по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию по признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначено проведение соответствующих экспертиз, ожидаются выводы специалистов, по результатам которых будет принято законное решение. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Веселиновском районе полицейские изъяли у местного жителя автомат с глушителем и прибором ночного видения, а также пистолет.