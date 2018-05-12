В николаевской полиции подтвердили, что только одному из граждан Грузии сообщено о подозрении – по двум еще собирают доказательства

В субботу, 12 мая, следователями Заводского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры объявлено о подозрении в совершении преступления 44-летнему гражданину Грузии, который обоснованно подозревается в совершении кражи.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Напомним, в пятницу, 11 мая, во время задержания оперативниками граждан Грузии пострадал один сотрудник полиции, которого ударили в грудь. В итоге двоим из них прокуратура отказалась сообщать о подозрении несмотря на то, что один из них травмировал полицейского.

В итоге только одному задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины («Кража, соединенная с проникновением в жилище»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.