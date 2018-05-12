«Везли в реабилитационный центр»: «Похищение» мужчины в Николаеве организовал его отец

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Фото: Новости-N
Мужчины, которые в субботу, 12 мая, якобы похитили жителя Николаева, оказались работниками частного реабилитационного центра.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник издания в прокуратуре Николаевской области.

По его словам, услуги реабилитационного центра оплатил отец мужчины, который хотел вылечить сына от наркозависимости. Когда мужчину силой садили в автомобиль, это увидел прохожий, который и сообщил в полицию.

Стоит отметить, что сам «потерпевший» отказывается писать в полицию заявление о преступлении.

Напомним, накануне в николаевскую полицию поступило сообщение о похищении человека, и полиция объявила план «Перехват», но оказалось, что «похищенный» уехал со знакомыми добровольно.

Анатолий Чубаченко

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