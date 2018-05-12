На Закарпатье СБУ задержала за систематическое взяточничество начальника отдела поста таможни

Сотрудники Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Главного следственного управления совместно с прокуратурой АР Крым задержали на взятке начальника отдела таможенного оформления поста Солотвино Закарпатской таможни.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что чиновник систематически требовал деньги с водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранной регистрации через международный пункт пропуска. Оперативники спецслужбы задокументировали семь фактов получения таможенником взяток на общую сумму 900 долларов США и более 3 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на рабочем месте.

Начальнику отдела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение»), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Чиновнику грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках масштабной операции силовиков в Закарпатской области задержаны более 20 человек и организатор «частной границы».