США раскрыли схему мошенничества с продажей венгерских паспортов, - СМИ

Американские чиновники раскрыли схему мошенничества в паспортной системе Венгрии, которая позволила иностранным гражданам въезжать в США под фальшивыми фамилиями.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ, полученный из Департамента национальной безопасности США (DHS).

По данным издания, около 700 человек, которые не являются гражданами Венгрии, мошенническим способом получили венгерские паспорта и взяли себе идентичность настоящих владельцев паспортов.

Из этой группы не менее 85 человек пытались поехать в Соединенные Штаты, и 65 - въехали по программе безвизового режима с США. По состоянию на октябрь прошлого года 30 человек оставались в стране, несмотря на усилия по их поиску и депортации.

Чиновники DHS говорят, что нарушители получили аутентичные паспорта, используя программу венгерского правительства, позволяющую этническим венграм, которые живут за пределами страны, быстро получать гражданство.

Эта программа была начата в 2011 году премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который подчеркнул важность воссоединения с венгерской диаспорой, распыленной по всей Европе после Второй мировой войны.

Граждане Венгрии имеют право на безвизовый въезд в США, что делает гражданство привлекательным для этнических венгров, проживающих в других странах, имеющих визовые требования для поездок.

С 2011 года более миллиона человек получили гражданство Венгрии по этой программе. Американские чиновники считают, что преступники получили определенное количество паспортов, принадлежащих новым гражданам, и продавали их клиентам, которые затем взяли себе новые фамилии для путешествий в разные страны.

Эксперты считают, что мошенническое использование настоящих паспортов представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов и других стран.

- Наиболее очевидный риск заключается в том, что в США приезжают люди, которые имеют причины скрыть свою идентичность, - сказал Стюарт Бейкер, бывший старший чиновник DHS, который занимался транснациональными угрозами в Европе и на Ближнем Востоке.

- Общие причины для этого - контрабанда наркотиков, организованная преступность или нелегальная иммиграция, - добавил он.

В прошлом месяце высокопоставленные офицеры DHS посетили Будапешт и предупредили, что страну могут исключить из программы безвиза, если уязвимости в выдаче паспортов не будут устранены.

Напомним, ранее в МИД Украины сообщали, что Венгрия выдала более 100 тысяч паспортов жителям Закарпатской области.