На Донбассе задержали подозреваемого в убийстве, который в обход блокпостов пытался скрыться на оккупированной боевиками территории

Возле КПВВ Марьинка задержали подозреваемого в убийстве мужчины, который планировал скрыться от наказания на оккупированной территории Донецкой и пытался пешком, в обход блокпостов, пересечь линию разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Донбасса.

45-летний мужчина разыскивался полицией Запорожье за ​​убийство своего знакомого, вместе с которым в компании 9 мая они употребляли спиртные напитки. Во время бытовой ссоры мужчина нанес потерпевшему многочисленные колото-резаные раны.

Утром, 10 мая, заметив, что раненый умер, нападающий вместе с родственницей, которая также присутствовала во время преступления, скрылись. Когда беглецы доехали до Харькова, то узнали, что их разыскивает полиция, поэтому женщина испугалась и решила вернуться домой.

Далее злоумышленник уехал на автобусе в Донецкую область в город Курахово, а оттуда пешком планировал попасть на оккупированную территорию. Мужчину задержали пограничники возле села Тарамчук. Он двигался в обход блокпостов к Березовому.

Сейчас злоумышленник находится в Марьинском отделении полиции. Сегодня он будет передан правоохранителям Запорожской области. Задержанный привлекается к ответственности по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Николаеве представители организации «Бугский Гард» сдали «компетентным органам» Шамиля Балиханова, которого они обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе.