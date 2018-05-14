В Киеве неизвестные избили сына скандального нардепа Шуфрича

В ночь на 13 мая в одном из киевских ресторанных комплексов избили старшего сына народного депутата от «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича – Александра.

Об этом сообщает пресс-служба политика на его странице в Facebook.

«В результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения. Нападавшие представились работниками «органов», до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД», – говорится в сообщении.

«Потерпевшими было написано заявление в Соломенское РУВД. На данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Нестора Шуфрича наложены швы на лицо», – написала пресс-служба.

Напомним, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Нестор Шуфрич - сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки «Bentley», совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.