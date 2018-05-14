Во Львове участник ДТП ранил ножом в живот патрульную – полиции пришлось стрелять

Во Львове вечером 13 мая при оформлении ДТП водитель нанес ножевое ранение женщине-патрульному.

Об этом сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

«При оформлении ДТП без пострадавших при участии «Skoda Octaviа» и «Lexus RX», водитель «Skoda Octaviа» самовольно пытался покинуть место происшествия и при задержании ножом нанес 1 удар в область живота женщине-инспектору патрульной полиции», — сообщил Зинкевич.

Другой патрульный выстрелил злоумышленнику в ногу, после чего тот был задержан.

В результате инцидента раненая женщина-полицейский по имени Татьяна Сорока была госпитализирована, сейчас она находится в реанимации.

Напомним, ранее во Львове пьяный парень бросался на полицейский автомобиль и разбил лобовое стекло.

Ранее в Киеве водитель избил битой полицейского, который сделал ему замечание.