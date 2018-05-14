Детективы НАБУ провели обыск на предприятии, которое принадлежит соратнику Ляшко

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в помещениях частного предприятия «Грин Грей» в рамках уголовного производства по факту возможного декларирования недостоверной информации народного депутата Радикальной партии Сергея Скуратовского.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает 14 мая «Слово и Дело».

В судебном решении указывается, что в конце апреля НАБУ провело обыск в помещениях ЧП «Грин Грей» и изъяло некоторые документы.

В связи с этим детективы просили наложить арест на изъятое. Однако суд отказал бюро, поскольку в ходатайстве не были предоставлены необходимые для ареста документы.

По информации Bihus.info, компанией «Грин Грей» ранее владел сам политик, однако после получения мандата Скуратовский переписал компанию на жену Людмилу, а руководителем назначил своего помощника Александра Конихова.

В то же время после запросов журналистов конечный бенефициар изменился - вместо Людмилы Скуратовский владельцем числилась общественная организация «Реформы в строительстве».

Напомним, ранее НАБУ установило факт подделки документов по сделке о продаже машины Ляшко за 2,2 миллиона гривен.

Отметим, согласно электронной декларации за прошлый год, Ляшко выиграл в лотерею более полумиллиона гривен. Кроме того, в 2017 году нардеп получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн грн, а также на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте.