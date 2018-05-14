Австралийская полиция выяснила, кто совершил первое за 22 года массовое убийство в стране

Первое за 22 года массовое убийство в Австралии совершил глава семьи погибших Питер Майлс.

Об этом сообщает Громадське радіо, ссылаясь на АВС.

Напомним, что на западе Австралии в городке Осмингтон в винодельческом регионе Маргарет-Ривер полиция обнаружила тела семи убитых — трех взрослых и четырех детей.

По результатам полицейского расследования выяснилось, что речь идет о так называемом случае «убийства-самоубийства»: отец Питер Майлс застрелил свою жену, дочь и четырех внуков, когда те спали. Затем мужчина позвонил в полицию и до приезда правоохранителей покончил с собой.

Отмечается, что по словам родственников Майлса, причиной эмоционального срыва могли стать его переживания за судьбу сыновей: один из них ранее наложил на себя руки, а другой был тяжело болен.

Ранее сообщалось, что в Италии 33-летний охранник Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову.