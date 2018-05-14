Апелляция на арест скандального Казимирова: Суд объявил перерыв до 18 мая

Алексей Казимиров (фото: архив) В Николаеве в понедельник, 14 мая, Апелляционный суд начал рассматривать жалобу Алексея Казмирова на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее виновнику ДТП, в котором погибла молодая женщина, Казимирову сообщили о подозрении в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за вождение автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения. Позже судья Центрального райсуда Светлана Скрипченко избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 650 тысяч гривен.

Хронология событий:

14:50 В заседании объявлен перерыв до 18 мая.

14:43 По словам прокурора, все платежи ущерба потерпевшим совершены уже после ареста Казимирова и датированы сегодняшним числом.

Всего было совершено три выплаты: две по 50 тысяч гривен и одна - 100 тысяч.

14:38 Согласно документам от конца марта этого года, у Казимирова не подтверждена 3-я группа инвалидности.

Кроме того, прокурор отмечает, что исчезнувший со штрафплощадки автомобиль не мог пойти на компенсацию пострадавшим, поскольку не принадлежит самому Алексею Казимирову, а находится в собственности третьего лица.

14:27 Адвокат Казимирова говорит, что подозреваемый полностью выплатил ущерб.

– На сегодняшний день по уголовному производству 2012 года ущерб полностью погашен, – уверяет адвокат.

Также сторона защиты считает непомерным залог в 650 тысяч гривен для Казимирова.

Адвокаты просят для Казимрова меру пресечения, которая не связана с содержанием под стражей.

14:22 Защита Алексея Казимрова говорит, что их подзащитный неумышленно не выплачивал ущерб. Адвокаты уверяют, что ущерб должны выплачивать за счет автомобиля, а он исчез со штрафплощадки.

По словам адвоката, с 2017 года ущерб взыскивается с пенсии Казимирова по инвалидности. Также адвокаты уверяют, что у Казимирова нет никакого имущества, чтобы можно было выплатить ущерб.

Еще сторона защиты заявила, что в ходе рассмотрения админпротокола свидетель дал пояснение, что Казимиров за рулем автомобиля 6 марта.

14:01 Сторона защиты приобщает документы на защиту своей позиции. В частности адвокаты приобщают выписки из банка о выплате ущерба потерпевшим, ксерокопию свидетельства об инвалидности, согласно которой Казимиров с 28 февраля 2018 года инвалид 2-й группы, характеристику личности.

В свою очередь прокуратура приобщает документы, подтверждающие, что состояние здоровья Казимирова удовлетворительное.

13:56 Апелляционную жалобу Казимирова рассматривает коллегия судей в составе Оксаны Куценко, Владимира Гулого и Елены Фарионовой.

Стоит отметить, что самого Казимирова не доставили в суд. Как сообщила секретарь суда, он не предоставил заявление о желании присутствовать на заседании.

Напомним, что после ареста скандально известному в Николаеве Алексею Казимирову в СИЗО дважды вызывали карету скорой помощи, но медики так и не нашли причин для его госпитализации.

Стоит отметить, что в 2012 году главный врач БСМП города Николаева Александр Демьянов заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей.

Как известно, 1 февраля 2011 года в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes», сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь. Но это не мешало Казимирову отдыхать в ночных клубах.

Стоит добавить, что лишенный водительских прав и с «опухолью мозга» Казимиров неоднократно попадался на нарушениях ПДД и совершении ДТП. Так, 29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем автомобиля «Skoda» в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал.

В 2015 году Казимиров был снова замечен за рулем автомобиля «Skoda» серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Тем временем, прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хочет проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

При этом в ходе одного из судебных заседаний по избранию ему меры пресечения Казимиров заявил, что он «инвалид с детства» и смог получить водительское удостоверение, поскольку официально была оформлена инвалидность только в 2012 году.

Кроме того, в феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку – деньги от продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей. На данный момент полиция расследует пропажу автомобиля.

Также добавим, что 19 июня 2017 года в Николаеве во время спецоперации полиция ликвидировала притон в Корабельном районе, в котором торговали наркотиками. Оказалось, что организатором притона была Надежда Казимирова, которая являлась тетей скандально известного Алексея Казимирова. При избрании меры пресечения суд отпустил Надежду Казимирову под домашний арест. Через время она умерла, так и не дождавшись приговора суда.