В Киеве на территорию склада неизвестные бросили взрывчатку, пострадали шестеро охранников

Из-за двух взрывных устройств, брошенных на территорию склада в Голосеевском районе столицы, пострадали 6 охранников.

Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что ЧП произошло по улице Новопироговской.

«Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шесть охранников», - говорится в сообщении.

По информации полиции, пострадавших доставили в больницу, один из них сейчас без сознания.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу.

Начато уголовное производство по ст. ст. 15 и 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство).

Напомним, в Виннице неизвестные на мотоциклах бросили в магазин взрывчатку.