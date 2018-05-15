На Николаевщине полиция нашла у мужчины набитые каннабисом пакеты

В Вознесенском районе полицейские изъяли у 30-летнего мужчины около килограмма каннабиса.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сотрудники полиции получили информацию, что местный житель одного из сел Вознесенского района хранить у себя наркотики. Получив разрешение суда, полицейские провели обыск территории домовладения 30-летнего мужчины, в ходе которого обнаружили и изъяли около килограмма каннабиса. Хозяин объяснил, что хранил наркотики исключительно для собственного употребления.

Стоит отметить, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Изъятое полицейские направили на экспертизу в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины.

Следователи Вознесенского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство, предварительно, по признакам части 1 статьи 309 Уголовоного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Ожидаются результаты экспертизы. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.