«Странно себя вел»: В Вознесенске мужчина при виде патрульных выбросил на улице гранату

В Вознесенске мужчина при виде патрульных начал убегать и выбросил гранату.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

11 мая около 01:20 группа реагирования патрульной полиции на улице Киевской заметила подозрительного мужчину, который странно себя вел. Полицейские решили проверить личность мужчины и направились в его сторону. При виде наряда полиции незнакомец начал бежать и выбросил при этом на землю предмет, внешне похожий на гранату Ф-1.

Полицейские догнали злоумышленника и установили его личность – им оказался 47-летний житель Вознесенского района.

Боеприпас изъяли и направили на исследование в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины.

Следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас ожидаются выводы специалистов, после чего будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности. Продолжается следствие.

Напомним, в Николаеве неизвестные кинули гранату в автосалон.