Вовлекли в проституцию около 20 девушек: в Киеве задержали администраторов эскорт-агентства

В понедельник, 14 мая, прокуратура Киева объявила подозрение четырем сотрудницам эскорт-агентства, которые за время своей работы вовлекли около 20 женщин в занятие проституцией.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Женщины работали администраторами в эскорт агентстве «GIA» и размещали объявления об оказании услуг на сайтах: gia-escort.com и http://gia.la. Как выяснилось, администраторы предлагали женщинам, кроме эскорт-сервиса предоставлять клиентам услуги сексуального характера. Стоимость таких услуг стартовала от четырех тысяч гривен в час», - идется в сообщении прокуратуры.

По предварительной информации, сутенершам удалось привлечь около 20 женщин. Во время обысков по месту жительства организаторов, правоохранители обнаружили и изъяли 20 паспортов, которые принадлежали девушкам, вовлеченным в нелегальный бизнес, банковские карточки, черную бухгалтерию, флешки, денежные средства и другие вещественные доказательства.

На данный момент, в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также ходатайство об аресте банковских счетов, на которые перечислялись средства. Также женщинам сообщено о подозрении согласно части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины («Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией»).

Ранее сообщалось, что силовики пресекли деятельность пары из Николаева, которая вербовала девушек для сексуальных услуг за границей.