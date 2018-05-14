На Львовщине мэр города из-за незаконного самостроя объявил голодовку

Мэр города Золочев Львовской области Игорь Гриньков объявил бессрочную голодовку в знак протеста против самостроя в центре города.

О своем решении Гриньков сообщил в видеообращении на странице в Facebook.

- Я объявляю бессрочную голодовку в знак протеста против бездействия департамента государственной строительно-архитектурной инспекции и бездействия отдела полиции. Я также принял решение перенести свой рабочий кабинет на бульвар Сковороды. Я буду находиться здесь с утра до вечера и стараться, чтобы правонарушители не продолжали здесь самовольного строительства, — сообщил мэр Золочева.

Он также призвал местных жителей приходить на площадь и протестовать против самостроя.

- Инспекция Госархстройконтроля после выезда на место уверяет, что не может установить, кто проводит работы. Есть запрет суда на ведение строительных работ. Но, несмотря на это, работы продолжаются. Поэтому я не знаю, как иначе остановить это мошенничество и беззаконие. Люди приносят молотки и не исключено, что мы разберем этот самострой собственными силами, – заявил Гриньков.

Речь идет об участке в центре города, который самовольно захватил один из предпринимателей. Теперь городская власть пытается вернуть площадь через суды, пишет ТСН.

По адресу площадь Вичевая, 1 в Золочеве находится кинотеатр «Дружба». С 2004 года им владеет предприниматель Игорь Барткив. В 2016 году он самовольно захватил части бульвара Григория Сковороды и площади Вичевой. Не имея права на землю, начал реконструкцию кинотеатра «Дружба» с достройкой торговых помещений.

Напомним, на Львовщине мэра одного из городов уличили в антисемитских заявлениях.